Kargı'da protokol bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kargı'da protokol bayramlaştı

02.05.2022 14:31
Kargı'da protokol bayramlaştı

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilçe bayramlaşması bayramın ilk günü yapıldı.

Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilçe bayramlaşması bayramın ilk günü yapıldı.

Belediye hizmet binası önünde yapılan bayramlaşma töreninde Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Belediye Başkanı Zeki Şen bayramlaşmak için gelen kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halkın bayramlarını kutladı.

Bayramın ilk günü saat 10: 30 - 12: 00 saatleri arasında yapılan bayramlaşma programına gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - ÇORUM

Kargı'da protokol bayramlaştı
Kargı'da protokol bayramlaştı
Kargı'da protokol bayramlaştı
Kargı'da protokol bayramlaştı

YORUMLAR
500
Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Hizb-i İslami Partisi, Belediye Başkanlığı, Zeki Şen, Kargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kargı'da protokol bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:37:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kargı'da protokol bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement