Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine - Son Dakika
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Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine

26.08.2022 18:50
Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine

Kargı Kaymakam Vekili Taha Soydaş, göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Kargı Kaymakam Vekili Taha Soydaş, göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Kaymakam Soydaş beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şirin Çelik ile birlikte 1994 yılında şehit olan Şehit Uzm. J. Çvş. Suat Yaşar'ın annesi Kezban Yaşar'ı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı. Şehit ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Soydaş, kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Soydaş, "Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız" dedi. - ÇORUM

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Kargı Kaymakamlığı'na vekaleten Taha Soydaş atandı Kargı Kaymakamlığı'na vekaleten Taha Soydaş atandı
Kaynak: İHA

Kargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakamın ilk ziyareti şehit ailesine - Son Dakika

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