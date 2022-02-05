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Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu

05.02.2022 07:33

Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle Bayburt'ta küçükbaş hayvan sayısı hedeflenen düzeye ulaştı Bayburt'ta kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuların karınları doyduktan sonra ahırın içerisinde...

Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu

'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle Bayburt'ta küçükbaş hayvan sayısı hedeflenen düzeye ulaştı

BAYBURT - Bayburt'ta kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuların karınları doyduktan sonra ahırın içerisinde zıp zıp bir oyana bir bu yana koşarak adeta oyun oynarcasına sevimli halleri renkli görüntü oluşturdu. Kentte devam eden 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle küçükbaş hayvan sayısı hedeflenen düzeye ulaştı.

Bayburt'ta koyunların kuzulama dönemi devam ediyor. Küçükbaş hayvan saklayan çiftçilerin bugünler de ahırlarından koyun ve kuzu sesi daha fazla yükselmeye başladı. Kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuları neşeli halleri yürekleri ısıtıyor. Annelerini emdikten sonra karınları doyan kuzular ahırlarda bir oyana bir buyana koşuşturarak vakit geçiriyor.

Mera zengini olan Bayburt'ta 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle küçükbaş hayvan sayısının artışa geçtiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "İlimizde daha önceki yıllarda koyunculuk 295 bin civarlarındaydı. 2019 yılında 29 bin civarlarındaydı. 2019 yılında başlattığımız 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle beraber yaklaşık 230 çiftçimizi bu proje kapsamında faydalandırarak ciddi bir artış ivmesine girmiş bulunmaktayız. Şuanda kayıtlarımızda 100 bini geçtik. Zaten bizim proje kapsamında birinci hedefimiz 100 bin idi. Bu projeyle beraber yılın ilk 6 ayında hedefimizi yakaladık. Şu anda doğum sezonu. Doğumla beraber hem proje kapsamında hem proje dışı alımlarla beraber küçükbaş hayvan sayımızda artış göstermiş olup özellikle bu ay itibariyle koyunda kuzulama dönemiyle ciddi bir artışımız sağlanacaktır. Gezdiğimiz ahırlarda kuzulama oranı şuan yüzde 75 - 80 civarında devam etmektedir. İnşallah bu projeyle sayının artışı devam edecektir." dedi.

Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu
Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu
Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu

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oyunlar, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karınları doyan süt kuzularının ahırda neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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