Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı - Son Dakika
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Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı

24.03.2022 00:57
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve Trakya'yı kapsayan Kariyer Fuarı'nda adım alacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve Trakya'yı kapsayan Kariyer Fuarı'nda adım alacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Yetenek her yerde' sloganıyla Trakya Bölgesini kapsayan dev Kariyer Fuarı açıldı. Fuarda onlarca kamu kurumu ve özel kuruluşların stantları yer aldı. Öğrenciler ve vatandaşların akın ettiği fuarda zaman zaman adım atacak yer kalmadı. Fuara akın eden öğrenciler, alanı gezerek, gelecek kariyer planlaması kapsamında stantlardan bilgi aldı. Fuar kapsamında Edirne'nin ünlü tava ciğercisi Bahri Dinar, öğrencilere ücretsiz tava ciğeri ikramında bulundu.

Açılış öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Dünyanın her yerinde gençler kıymetlidir. Ama bazı devletler, bazı milletler, bazı toplumlar gençlere daha çok katkı sağlarlar. Bazıları ise daha az katkı sağlar. Ama herkesin gönlünde vardır gençlere iyi imkan sağlamak. Çünkü gençler o toplumların geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kurulduğundan beri önümüze koyduğumuz en önemli unsurlardan siz gençlere yönelik, meslek hayatında da, kariyer hayatında da başarılı, mutlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamak" dedi.

Fuar, 24 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak. - TEKİRDAĞ

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Trakya Bölgesi, Fuar, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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