Karla kaplanan Spil'deki yılkı atlarına şefkat eli - Son Dakika

Karla kaplanan Spil'deki yılkı atlarına şefkat eli

MANİSA Manisa'da kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmaya başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı'nda bulunan yılkı atları için yem bıraktı. Yürütülen çalışmaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için belli aralıklarla belirlenen noktalara yem bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve kentin simgesi haline gelen yılkı atlarını unutmadı. Bu kapsamda zorlu kış koşullarında yem bulmakta zorlanan yılkı atları için belirlenen noktalara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yem bırakıldı. Yürütülen çalışmaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam katıldı.

Kış mevsimi boyunca yem desteği

Kış mevsimi boyunca belli aralıklarla yılkı atları için yem bırakmaya devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına yem desteğinde bulunuyoruz. Düzenli aralıklarla belirlenen noktalara yem bırakmaya devam edeceğiz. Şehrimizin simgesi olan yılkı atlarımızın rahat beslenmelerini için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.