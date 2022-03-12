Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı - Son Dakika
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Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı

12.03.2022 12:57
Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı

İstanbul'da karla örtülürken güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da kayak takımları giydi, oğlunu sırtına alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaparak karın tadını çıkardı.

İstanbul'da karla örtülürken güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da kayak takımları giydi, oğlunu sırtına alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaparak karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kenti beyaza bürüyen kar sonrası birçok vatandaş ve çocuklar da karın tadını çıkardı. Güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da dün akşam saatlerinde kayak takımlarını giyerek Başakşehir'de buz tutan yolları fırsat bilerek kayak yaptı. Karın keyfini çıkaran Avcı, sırtına 7,5 yaşındaki oğlu Mahmut Efe'yi de alırken o anlar karla örtülü yollarda renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı - Son Dakika


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