Karla kapanan yolda doğum yapan kadın için özel idare ekipleri devreye girdi

Yerel

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Nahirkiran köyünde doğumu başlayan bir kadın için karla kapanan yolu özel idare ekipleri açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, köye ulaşarak kadının doğumunu yaptırdı ve ardından hastaneye götürdü.

Nahirkiran köyünde doğumu başlayan kadın için sağlık ekipleri arandı. Ancak, köye gitmeye çalışan ambulans karla kaplanan yol nedeniyle köye ulaşamadı. Ambulansın ulaşımını sağlamak için, özel idare ekipleri devreye girdi ve yapılan çalışma sonucu yol ulaşıma açılarak ambulansın köye gitmesi sağlandı. Sağlık ekipleri, kadının doğumunu gerçekleştirdi. Doğum yapan kadın daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü.