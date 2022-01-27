Karla mücadelede 104 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, karla mücadele kapsamında 104 kişinin yurtlara yerleştirildiğini, toplamda da 1750 hastaya ulaşıldığını ve şu anda şehirlerarası yollar ile ana arterlerin normale döndüğünü söyledi.

İl genelinde karla mücadelede yürütülen çalışmaların koordine edildiği AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ve kriz merkezi üyelerinden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve kolluk birimlerinin Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için iş makinesi ve personel anlamında tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Vali Dağlı, Samsun genelindeki şehirlerarası yollar ile ana arterlerde trafiğin tamamen normale döndüğünü, kapalı durumda bulunan az sayıdaki mahalle yolunun da en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla trafiğe kapanan yollarda kalan sürücülere AFAD, Kızılay ve ilçe belediyeleri tarafından kumanya dağıtımı yapıldığını belirterek, bu süreçte talepte bulunan 104 vatandaşın da Havza ilçesinde yurda yerleştirildiğini ifade eden Dağlı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulansların da gerek iş makinelerinin yardımı gerekse de kendi imkanlarıyla toplamda 1750 hastaya ulaştığını, YEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün de gerek elektrik hatlarının tamiri gerekse de jeneratör desteğiyle vatandaşlara elektrik sağlama noktasında çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi. - SAMSUN