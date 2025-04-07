Karlsruhe'de 'Adalet Yürüyüşü' Düzenlendi - Son Dakika
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Karlsruhe'de 'Adalet Yürüyüşü' Düzenlendi

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Almanya'nın Karlsruhe kentinde gurbetçiler tarafından gerçekleştirilen 'Adalet Yürüyüşü'nde, katılımcılar adalet, hukuk devleti ve demokrasi taleplerini dile getirdi. CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye'deki adalet sorunlarına dikkat çekerek, 'Demokrasi cesaretle savunulur' ifadelerini kullandı.

07.04.2025 09:57  Güncelleme: 10:09
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Haber: İlhan Baba

(KARLSRUHE) - Almanya'nın Karlsruhe kentinde gurbetçiler "Adalet Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş kapsamında konuşma yapan CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, "Cumhuriyetin değerlerine, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak, halkın iradesini savunmak bir yurttaşlık görevidir" dedi.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen "Adalet Yürüyüşü" ve ardından Almanya Anayasa binası önündeki mitinge katılan binlerce kişi adalet, hukuk devleti ve demokrasi taleplerini haykırdı.

Kortej halinde ilerleyen kalabalık sık sık "Adalet", "Özgürlük", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Atatürk'ün askerleriyiz" sloganları attı. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütü destek verirken, katılımcılar ellerindeki dövizlerle AK Parti hükümetini protesto etti.

"Demokrasi cesaretle savunulur"

Yürüyüş kapsamında konuşan CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye'deki adalet sorunlarına değinerek, "Cumhuriyetin değerlerine, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak, halkın iradesini savunmak bir yurttaşlık görevidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hukuksuz kararın sadece bir kişiye değil, halkın iradesine, savunma hakkına ve hukuk sistemine saldırı niteliği taşıdığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Böyle bir dönemde susmak, yalnızca kendimize değil, adalet mücadelesi veren milyonlara da ihanettir. Baskının arttığı, ifade özgürlüğünün yok edilmek istendiği, yargının siyasal iktidara boyun eğdiği dönemlerde halkın yanında saf tutmak bir zorunluluktur. Hukuk, sarayların değil, halkın gücüne dayanır. Zulüm karşısında susan, yalnızca hakkını değil, onurunu da kaybeder. Demokrasi ancak cesaretle savunulursa yaşar. Adalet bir kez yara aldığında herkes kaybeder."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karlsruhe'de 'Adalet Yürüyüşü' Düzenlendi - Son Dakika

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