Karpuz Taşırken Telefonla Görüşen Vatandaş

Eskişehir'de kafasında karpuz taşırken bir yandan da cep telefonuyla görüşme yapan vatandaşın rahatlığı dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde Eti Caddesi ile Üniversite Caddesi'nin kesiştiği kavşakta karşıdan karşıya geçen bir vatandaşın kafasındaki karpuz dikkat çekti. Karpuza hiç dokunmadan kafasının üzerinde taşıyan ve yürüyüşüne devam ederken cep telefonuyla da görüşme yapan vatandaşın rahat tavırları çevredekiler tarafından görüntülendi. Akan trafikte karşıdan karşıya geçen vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR