Karpuzlu Devlet Hastanesi'nden anne sağlığına dikkat çeken çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karpuzlu Devlet Hastanesi'nden anne sağlığına dikkat çeken çağrı

Karpuzlu Devlet Hastanesi\'nden anne sağlığına dikkat çeken çağrı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine dikkat çekti. Bilgilendirmede gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar anne sağlığının desteklenmesi, düzenli kontrollerin aksatılmaması ve aşıların tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine dikkat çekti.

Karpuzlu Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Hastane tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlıklı bir toplumun temelinin sağlıklı bireylerin yetişmesinden geçtiği vurgulanırken, anne sağlığının gebelik öncesi dönemden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Anne sağlığının korunmasının aynı zamanda bebeğin sağlıklı gelişimi açısından da büyük önem taşıdığı belirtilen bilgilendirmede, düzenli gebelik kontrollerinin aksatılmaması, dengeli beslenmeye özen gösterilmesi ve gerekli aşıların tamamlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin erken fark edilmesinin ve sağlık profesyonellerinden doğru bilgi alınmasının anne ve bebek sağlığı açısından önemli olduğu kaydedildi.

Bilinçli annelerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çocuklarına aktararak gelecek nesillerin sağlık düzeyine de katkı sunduğu belirtilirken, "Sağlıklı anne, sağlıklı bebek; sağlıklı nesil, sağlıklı toplum" mesajı verildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karpuzlu Devlet Hastanesi'nden anne sağlığına dikkat çeken çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:48:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Karpuzlu Devlet Hastanesi'nden anne sağlığına dikkat çeken çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement