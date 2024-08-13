Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Yeni Otogar\'da İncelemelerde Bulundu

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Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Yeni Otogar'da bir takım incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise otogarın ne zaman açılacağını merak ediyor.

Kayyum döneminde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan otogarın çevre düzenlemesi de yapılan otogarın vatandaşlar açılmasını bekliyor. Sadece yolunun sıcak asfalt yapılması gereken otogarda incelemelerde bulunan Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Yeni Otogar'ı gezen Ötüken Senger, yapılan çalışmaları da yerinde gördü. Dönemin Belediye Başkanlarından naif Alibeyoğlu tarafından yapımına başlanan uzun süre atıl vaziyette bırakılan otogar, Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte yeniden projelendirilmişti.

Vali Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, tarafından projelendirilen ve yapımına başlanan otogar, Öksüz başka ile atanmasıyla birlikte Vali Belediye Başkan Vekili Ziya Polat tarafından otogarın yapımı tamamlanarak geçen Mayıs ayında açılması planlanıyordu.

Vatandaşlar, 31 Mart seçimlerini kazanan Cumhur İttifakının Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in incelemelerde bulunduğu otogarın ne zaman açılacağı ile ilgili kamuoyunu aydınlatması bekleniyor. - KARS