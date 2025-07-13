Kars Belediye Başkanı Senger, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, kentteki sanayi esnafını ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde dinledi. Esnafla samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Senger, belediye olarak her zaman sanayi esnafının yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında Başkan Senger'e Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy ve Kars Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Toraman eşlik etti.

Sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek dolaşan heyet, esnaflarla sohbet ederek, belediye hizmetlerine dair öneri ve talepleri not aldı. Başkan Senger, esnafların beklentilerini dikkate alacaklarını ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye başkanının kendilerini yerinde dinlemesinin önemli ve değerli olduğunu ifade etti. - KARS