Kars Belediye Başkanlığı'ndan Yeni Otogar Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars Belediye Başkanlığı'ndan Yeni Otogar Açıklaması

Kars Belediye Başkanlığı\'ndan Yeni Otogar Açıklaması

Kars Belediye Başkanlığı, yeni otogar binasının bitmemesiyle ilgili yapılan paylaşımlara yanıt verdi. Açıklamada, işin süresi, maliyeti ve gecikme nedenleri hakkında bilgi verildi.

24.05.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Belediye Başkanlığı'nca Yeni Otogar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında "Kars yeni otogar binası neden bitmiyor?" başlığıyla bilgi kirliliğine sebebiyet verecek şekilde yapılan paylaşımlar Belediye Başkanlığımızca incelenmiş olup, yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur" denildi.

Açıklamada, "İller Bankası A.Ş. tarafından 05.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilen ve İller Bankası A.Ş. ile 10.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan, Belediye Başkanlığımız ile müşterek denetimde devam eden "Kars (Merkez) Otogar İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi" ile ilgili olarak; Sözleşme Bedeli: 61.991.000,00 TL İş Artışı Bedeli: 2.532.766,97 TL Toplam Maliyeti: 64.523.766,97 TL Yapılan Toplam Hakediş Bedeli: 56.044.313,34 TL Sözleşme Fiyatları ile Kalan Tutar: 8.479.453,63 TL Fiyat Farkı (TÜİK tarafından açıklanan endeks verilerine göre değişkenlik gösterebilir) 7.000.000,00 TL KDV: 3.052.603,31 TL Firmanın Belediyemizden Alacağı Toplam Tutar: 19.000.000,00 TL İşin yer teslim tarihi 19.08.2022'dir. İşin süresi ise toplam 260 gün belirlenmiştir. Bu sürenin içerisinde 20 Ekim-15 Nisan arasındaki havanın fen noktasında çalışmaya elverişli olmadığı 177 günde dahil olup, çalışılan gün 83 gündür. İşin devamı sırasında ENH hatlarının deplasesi, Yol kamulaştırma problemi, TOKİ inşaatının ve TEDAŞ gibi kurumların altyapı çalışmaları sebebiyle imalatlar belirli bir süre yapılamamıştır. Ayrıca, projedeki imalatlardan bazılarının değiştirilmesi, ilave imalatların sözleşme kapsamına alınması projelendirmesi ve onay alınması süreçleri gibi nedenlerden dolayı süre gecikmesi yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

"Ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 depremi sebebiyle 08.02.2023 tarihli Kamu İhale Kurumu yazısına istinaden 30 gün ilave süre verilmiştir. Yukarıda belirtilen kamulaştırma, geçiş izinleri, ilave imalatlar, imalat değişiklikleri, ödenek tahsisi, projelendirme vb. sebeplerden dolayı 175 gün çalışılabilen süre verilmiştir. Son olarak 15 Ocak 2024 tarih ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 27 gün ilave süre verilmiştir. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı iş bitirilememiş olup, yapım işimiz %90 seviyesinde devam etmektedir. Firmaya yapılmayan yollar için herhangi bir hakediş bedeli ödenmemiş olup kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KARS

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Kars, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Belediye Başkanlığı'ndan Yeni Otogar Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kars Belediye Başkanlığı'ndan Yeni Otogar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement