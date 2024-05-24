Kars Belediye Başkanlığı\'ndan Yeni Otogar Açıklaması

Yerel

Kars Belediye Başkanlığı'nca Yeni Otogar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında "Kars yeni otogar binası neden bitmiyor?" başlığıyla bilgi kirliliğine sebebiyet verecek şekilde yapılan paylaşımlar Belediye Başkanlığımızca incelenmiş olup, yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur" denildi.

Açıklamada, "İller Bankası A.Ş. tarafından 05.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilen ve İller Bankası A.Ş. ile 10.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan, Belediye Başkanlığımız ile müşterek denetimde devam eden "Kars (Merkez) Otogar İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi" ile ilgili olarak; Sözleşme Bedeli: 61.991.000,00 TL İş Artışı Bedeli: 2.532.766,97 TL Toplam Maliyeti: 64.523.766,97 TL Yapılan Toplam Hakediş Bedeli: 56.044.313,34 TL Sözleşme Fiyatları ile Kalan Tutar: 8.479.453,63 TL Fiyat Farkı (TÜİK tarafından açıklanan endeks verilerine göre değişkenlik gösterebilir) 7.000.000,00 TL KDV: 3.052.603,31 TL Firmanın Belediyemizden Alacağı Toplam Tutar: 19.000.000,00 TL İşin yer teslim tarihi 19.08.2022'dir. İşin süresi ise toplam 260 gün belirlenmiştir. Bu sürenin içerisinde 20 Ekim-15 Nisan arasındaki havanın fen noktasında çalışmaya elverişli olmadığı 177 günde dahil olup, çalışılan gün 83 gündür. İşin devamı sırasında ENH hatlarının deplasesi, Yol kamulaştırma problemi, TOKİ inşaatının ve TEDAŞ gibi kurumların altyapı çalışmaları sebebiyle imalatlar belirli bir süre yapılamamıştır. Ayrıca, projedeki imalatlardan bazılarının değiştirilmesi, ilave imalatların sözleşme kapsamına alınması projelendirmesi ve onay alınması süreçleri gibi nedenlerden dolayı süre gecikmesi yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

"Ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 depremi sebebiyle 08.02.2023 tarihli Kamu İhale Kurumu yazısına istinaden 30 gün ilave süre verilmiştir. Yukarıda belirtilen kamulaştırma, geçiş izinleri, ilave imalatlar, imalat değişiklikleri, ödenek tahsisi, projelendirme vb. sebeplerden dolayı 175 gün çalışılabilen süre verilmiştir. Son olarak 15 Ocak 2024 tarih ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 27 gün ilave süre verilmiştir. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı iş bitirilememiş olup, yapım işimiz %90 seviyesinde devam etmektedir. Firmaya yapılmayan yollar için herhangi bir hakediş bedeli ödenmemiş olup kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KARS