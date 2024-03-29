Kars Belediyesi Borç Batağından Kurtuldu

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Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti.

Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Polat, görevi devraldıkları 2020 yılı ile 2024 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Belediye borç yükünden kurtuldu"

Kars Valisi Ziya Polat, "Göreve geldiğimiz Ekim 2020 tarihinde Belediyemiz mali tablosundan da anlaşıldığı üzere geçmiş dönemlere ait borç yükünün yanı sıra yetersiz araç ve iş makinasından dolayı temel belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere belediyemiz tarafından sunulan birçok hizmette aksamalar ve sorunlar yaşanmaktaydı. Gelirlerimizi artırıp giderlerimizi azaltmaya yönelik yaptığımız mali disiplin çalışmalarımız neticesinde belediyemiz borç yükünden kurtulmuş olup; başta altyapı olmak üzere birçok alanda yatırım ve çalışmaların yapılabilmesi içinde maddi kaynak oluşturuldu" dedi.

"Milletin parasını milletin hizmetinde kullandık"

Milletin parasını milletin hizmetinde kullandıklarının altını çizen Polat, "Görevi devraldığımız Ekim 2020 tarihinden itibaren "Milletimizin Parasını Milletimize Hizmet İçin Kullanma" anlayışı kapsamında şehrimizin uzun yıllar ihmal edilen yol, kaldırım, içme suyu, kanalizasyon gibi temel belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere temizlik, ulaşım, aydınlatma, araç envanter, sağlık, park bahçe, sosyal yardımlar ile kültürel ve sosyal etkinlikler gibi bir çok alanda çalışma ve projeler hazırlayarak Gazi Kars'ımızı hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık" diye konuştu.

"Belediyeyi 303 milyon lira borçla aldık"

Belediye'yi devraldıklarının belediyenin 303 milyon lira borcu olduğunu ifade eden Polat, belediyenin mevcut olan 334 milyonluk borcunun 90 milyonun yatırım borcu olduğunu vurguladı.

Polat, "Devralınan borç 303 Milyon TL. idi. Mevcut borç 334 Milyon TL.'dir. Göreve geldiğimizde mevcut borcun cari yıl bütçesine oranı yüzde 267 iken görev süremiz sonunda mevcut borcun cari yıl bütçesine oranı yüzde 51, Mevcut Borcun Bütçeye Oranındaki Değişim: yüzde 424, İller Bankasına olan borcumuzun 90 Milyon TL. yatırım borcudur. Devraldığımız dönem borcunda yatırım borcu bulunmamaktaydı. Dönemimize ait esnaf ve müteahhit borcu bulunmadığı gibi geçmiş dönemlere ait borçların bir kısmı da tarafımızca ödendi. Görevi geldiğimizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun ön gördüğü şekilde yasal olarak borçlanabilme imkanımız yokken mevcutta borçlanabilme miktarımız 300 Milyon TL'dir. Görev süremiz içerisinde çalışanlarımızın maaş ve diğer sosyal hakları zamanında ödenmiştir. Çalışanlarımızın huzur ve refahı için maaşlarında büyük iyileştirmeler yapılmış olup çalışanlarımıza ilk kez dönemimizde maaş promosyonu almıştır" şeklinde konuştu. - KARS