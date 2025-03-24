Kars Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı Arasında Eğitim Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Kars Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı Arasında Eğitim Sözleşmesi İmzalandı

Kars Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı Arasında Eğitim Sözleşmesi İmzalandı

Kars Belediyesi, teknik destek projesi kapsamında personeline iş makineleri kullanımıyla ilgili eğitim verecek. Proje, belediye hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

24.03.2025 14:53  Güncelleme: 14:55
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Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Belediyesi arasında Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı

2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan "Kars Belediyesi Hizmet İçi Operatörlük Eğitimi" adlı teknik destek projesinin sözleşmesi, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca arasında imzalandı.

Proje kapsamında, Kars Belediyesi personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve saha çalışmalarındaki etkinliğini artırmak amacıyla, Ekskavatör, Beko-Loder, Loder, Silindir, Greyder ve Forklift gibi iş makinelerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitim; iş makinelerinin kullanımı, iş makinelerinin periyodik bakımı ve temel arıza tespiti, mevzuat ve yasal düzenlemeler, operatörlük belgelendirme süreci, verimli çalışma teknikleri, yakıt tasarrufu ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları gibi konuları kapsamaktadır.

Bu proje ile belediye personelinin yetkinliğinin ve iş güvenliği bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, belediyeye ait iş makinelerinin daha verimli kullanılması, yakıt tüketiminin optimize edilmesi ve bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Proje ile Kars Belediyesi'nin hizmet kalitesi artırılacaktır. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı Arasında Eğitim Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı Arasında Eğitim Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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