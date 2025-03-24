Kars Belediyesi'nden Ramazan Ayında Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Kars Belediyesi'nden Ramazan Ayında Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği

Kars Belediyesi\'nden Ramazan Ayında Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği

Kars Belediyesi, Ramazan ayında evde yaşlı bakım hizmeti kapsamında 41 aileye ve 58 vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bu proje, yaşlı bireylerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

24.03.2025 14:38  Güncelleme: 14:41
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Kars Belediyesi Ramazan ayında evde yaşlı bakım hizmeti kapsamında sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kars Belediyesi, Ramazan ayı boyunca, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti kapsamında bakım desteği sağladığı 41 aile ve 58 vatandaşa, saha personelleri tarafından günlük sıcak yemek veriyor.. Bu uygulama, Belediye'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, özellikle yaşlı bireylerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında daha rahat ve huzurlu bir dönem geçirmeleri amacıyla başlatıldı.

Belediye Başkanı Ötüken Senger, "Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun en üst seviyeye çıktığı bu dönemde, belediye olarak üzerimize düşeni yaparak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Amacımız, yaşlılarımızın ve zor durumda olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onları yalnız bırakmamaktır" dedi.

Ramazan'ın manevi atmosferinde, Belediye tarafından yürütülen proje, hem sosyal yardımlaşma anlayışını pekiştiriyor hem de yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerinin kapsamını genişletiyor.

Saha personelleri, belirlenen ailelerin evlerine günlük olarak sıcak yemek bırakırken, aynı zamanda sağlık durumu ve genel yaşam koşulları hakkında da geri bildirimler alıyor. Böylece yalnızca yemek desteği sağlanmakla kalınmıyor, aynı zamanda bu bireylerin ihtiyaçları anında tespit edilerek onlara en iyi hizmetin sunulması hedefleniyor.

Kars Belediyesi, Ramazan ayında hayata geçirilen bu hizmetle, toplumun en hassas kesimlerinden biri olan yaşlılar ve yardıma muhtaç vatandaşlar için önemli bir adım atıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Belediyesi'nden Ramazan Ayında Yaşlılara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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