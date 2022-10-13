Kars haberleri | Kars'ta piyasa denetimleri sürüyor

Kars'ta stokçulara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Kentte Valilik koordinasyonunda ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa yönelik denetimler Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor.

Denetim ekipleri başta marketler olmak üzere vatandaşların yoğunlukla alış veriş yaptıkları iş yerlerinde fiyat karşılaştırması yapıyor. Kusurlu görülen işyerlerine ise cezai işlem uygulanıyor.

Kars'ta denetim ekiplerinin marketlere ve gıda maddesi satan işyerlerine yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS