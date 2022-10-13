Kars haberleri | Kars'ta piyasa denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Kars haberleri | Kars'ta piyasa denetimleri sürüyor

13.10.2022 09:29
Kars haberleri | Kars'ta piyasa denetimleri sürüyor

Edinilen Kars gelişmesine göre Kars'ta stokçulara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Kars'ta stokçulara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Kentte Valilik koordinasyonunda ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa yönelik denetimler Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor.

Denetim ekipleri başta marketler olmak üzere vatandaşların yoğunlukla alış veriş yaptıkları iş yerlerinde fiyat karşılaştırması yapıyor. Kusurlu görülen işyerlerine ise cezai işlem uygulanıyor.

Kars'ta denetim ekiplerinin marketlere ve gıda maddesi satan işyerlerine yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

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Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars haberleri | Kars'ta piyasa denetimleri sürüyor - Son Dakika

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