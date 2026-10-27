Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor - Son Dakika
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor

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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üreticileri ziyaret ederek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin sorunları, talep ve beklentileri dinleniyor; görüş ve öneriler kayıt altına alınıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle sahada bir araya gelerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor. Üreticilerin karşılaştığı sorunların yanı sıra talep ve beklentiler de dinlenerek çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunuluyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekipler, üreticileri ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alıyor, sahada karşılaşılan sorunları yerinde tespit ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde çiftçiler ve hayvan yetiştiricileriyle birebir görüşen ekipler, üretim süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Üreticilerin görüş ve önerileri de kayıt altına alınarak yapılabilecek çalışmalar ele alınıyor.

Saha buluşmalarında tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması, verim ve kalitenin artırılması, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi üzerinde duruluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerden gelen talep ve beklentilerin yürütülecek çalışmalar açısından önemli olduğunu belirterek, sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda değerlendirmelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kars'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan tarım ve hayvancılığın daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla üretici-kurum iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, karşılıklı istişarelerle sorunların erken tespit edilmesi ve uygun çözüm yollarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üreticilerle buluşmalarının kent genelinde devam edeceği, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir bir geleceğe taşınması için saha çalışmalarına ağırlık verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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