Kars'ta ara mahallelerde yol kaldırım çalışması - Son Dakika
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Kars'ta ara mahallelerde yol kaldırım çalışması

07.08.2022 12:10
Kars'ta ara mahallelerde yol kaldırım çalışması

Kars merkezde olduğu gibi ara sokak ve caddelerde yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.

Kars merkezde olduğu gibi ara sokak ve caddelerde yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca Örnek Mahallesi 310. Sokakta kaldırım çalışmaları öncesinde bordür ve PMT ile dolgu çalışması devam ediyor. Örnek Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, mahalle sakinleri arasında da memnuniyetle karşılandı.

Uzun yıllar kış kar ve yazın da çamurla mücadele eden Örnek Mahallesi sakinleri, modern kaldırım ve yola kavuşuyor.

Öte yandan yol çalışmalarıyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

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Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta ara mahallelerde yol kaldırım çalışması - Son Dakika

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