Kars'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19.05.2026 14:06
Kars'ta 19 Mayıs Bayramı, spor salonunda yapılan törenle kutlandı. Gençlik ve spor vurgusu yapıldı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonundaki törende konuşan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemi vurguladı, gençlerin milli, kültürel ve sportif alanda en iyi imkanlarla yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, ardında da saygı durulunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar, sağanak nedeniyle İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda devam etti.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil; bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık ve özgürlük yolunda, atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu ifade etti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanmış; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü gençlerimize armağan ederek, geleceğimizin teminatı olan sizlere duyduğu güveni en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Çünkü gençlik enerjidir, umuttur, cesarettir ve yarınlarımızın en büyük güvencesidir" dedi.

Başköylü'nün ardından Balkan Kros Şampiyonası'nda 8 bin metrede birinciliği elde eden Utku Göler, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan kurtuluş mücadelesinin umutları yeniden filizlendirdiğini hatırlattı.

19 Mayıs'ın gençlere duyulan güvenin ve inancın simgesi olduğunu vurgulayan Göler, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünün genç sporcular için daima yol gösterici olduğunu söyledi.

Göler, "19 Mayıs, gençliğe emanet edilen bir geleceğin adıdır. Atatürk, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı gençlere emanet ederek bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içinde, bilimde, sanatta ve sporda daha güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1.500 metrede Balkan Şampiyonu olan Kübra Toptaş, Türk bayrağını öperek Kars Valisi Ziya Polat'a sundu. Vali Polat da bayrağı öperek teslim aldı.

Hasan Harakani Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında öğrenci Alperen Tuğra Abak, "Akdeniz'e Doğru" adlı şiiri okudu. Program kapsamında farklı okullardan öğrenciler jimnastik, güreş ve tekvando gösterileri sundu. Mahalli ve Kafkas halk oyunları ile step gösterileri ve müzik dinletileri kutlamalara renk kattı. Tören, spor, sanat ve müzik etkinlikleriyle coşkulu şekilde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
