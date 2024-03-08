Kars\'ta 2023-2024 Av Sezonu Sonlandı

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Kars'ta 2023-2024 av sezonu sona erdi. Av sezonun sona ermesiyle birlikte yasağa uymayan ve kaçak avlananlara ise cezai işlem uygulanacak.

2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca; av sezonu 03.03.2024 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandı. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri ise yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunmamaları gerekiyor" denildi.

Ayrıca yasa dışı av faaliyetlerinde bulunanların görülmesi durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerine bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmektedir. Av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacak. - KARS