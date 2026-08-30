Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
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Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, sağanak yağış nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonunda devam etti. Çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiir okuma ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta Hükümet Konağı önünde başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, sağanak nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonuna devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak isteyen Karslılar, törene katılmak için sabah erken saatlerden itibaren Hükümet Konağı önünde yerlerini aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra da Vali Ziya Polat, makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Ziya Polat'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından tekrar Hükümet Konağı önünde kutlamalara geçildi. Tören alanında Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ile birlikte askeri araç üzerinden Kars halkının bayramını kutladı.

Bu sırada başlayan sağanak yağmur nedeniyle kutlama etkinliği yarıda kesilerek, Vali Polat'ın talimatıyla, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonuna alındı.

Salonda düzenlenen kutlama etkinliliğinde ise günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra öğrenciler tarafından şiirler okudu, Kafkas Halk Oyunları Gösterisi ve Mahalli Halk Oyunları gösterileri sunuldu.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle akşam 18.00'de Vali Ziya Polat'ın ev sahipliğinde kabul töreni icra edilecek. Hava muhalefeti olması durumunda kabul töreni Kars Polisevi'ne alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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