Kars'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

Kars\'ta Aile Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

Kars'ta Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ailemiz İstikbalimiz' temasıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tosunoğlu, aile konusunda farkındalık oluşturmayı ve ailelerin güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

15.05.2024 12:33
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Kars'ta Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ailemiz İstikbalimiz" temasıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşü, Bedesten Bölgesi'nde sona erdi.

Yürüyüşe Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, "Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında uluslar arası aile haftası kutlanmaktadır. Amacımız toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Tosunoğlu, "Mağdur olmuş çocuklarımıza aile ortamı sunmak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizlerin görevidir. Türkiye yüzyılı için güçlü birey güçlü aile güçlü Türkiye anlayışı doğrultusunda hareket ederek ailelerimize her türlü desteği veriyoruz. Bakanlık olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan koruyucu ailelerimizin ve evlat edinen ailelerimizde bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkati ile gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Bu güzel hafta vesilesi ile "Ailemiz İstikbalimiz" diyerek aziz milletimizin binlerce yıldır en önemli yapı taşlarından olan aile değerlerimizin güçlenerek devam etmesini diliyor başta şehit ailelerimiz olmak üzere koruyucu ailelerimizin ve tüm ailelerin aile haftasını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik sona erdi. Etkinlikte aile birlikteliğine dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İHA

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