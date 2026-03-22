Kars\'ta bayramda şehitliğe anlamlı ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat beraberindeki AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kars Valisi Ziya Polat beraberindeki AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Vali Polat, aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar etti, kabirlere karanfiller bıraktı.

Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyarete il protokolü de yoğun katılım sağladı. Şehitlikte bir araya gelen protokol üyeleri, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri başında saygı duruşunda bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu.

"Dualar edildi, fatihalar okundu"

Ziyaret sırasında şehitler için eller semaya açıldı. Okunan Fatihalar ve yapılan dualarla, aziz şehitlerin ruhları yad edildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, bayramın birlik, beraberlik ve vefa duygularını pekiştirdiği vurgulandı.

"Kabirlere karanfil bırakıldı"

Vali Ziya Polat ve beraberindekiler, ziyaret kapsamında şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır"

Vali Polat, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şehitlerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların emanetleri olan aileleri de bizlere emanettir. Bayram vesilesiyle bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret, Ramazan Bayramı'nda vefa ve minnet duygularının en anlamlı örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan program, şehitlere olan bağlılığın ve saygının bir göstergesi oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Advertisement
