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Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor - Son Dakika

Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor

29.12.2021 12:37
Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte bulunan ve kullanılamaz durumda olan çöp konteynırını yenileri ile değiştiriyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte bulunan ve kullanılamaz durumda olan çöp konteynırını yenileri ile değiştiriyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla yeni alınan çöp konteynırları eskileri ile değiştirilmeye başladı.

Yeni alınan çöp konteynırları şehrin ihtiyacına göre kullanılmak üzere işlek caddelerde ve sokaklarda bulunan ve ağır kış şartları sonrasında yıpranarak kötü görüntü ortaya koyan konteynırlar yenileri ile değiştirilirken, yetkililer vatandaşlardan özellikle havaların soğuk gittiği bu günlerde çöp konteynırlarının düzenli kullanılmasını istedi.

Kars genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce Cadde ve sokaklarda bulunan eski konteynırlar kaldırılarak yerlerini yenileri konuldu. - KARS

Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor
Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor

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Belediye Başkanlığı, Türker Öksüz, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor - Son Dakika
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