Kars'ta Buz Tutma Mesaisi - Son Dakika
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Kars'ta Buz Tutma Mesaisi

Kars\'ta Buz Tutma Mesaisi

Kars'ta eksi 6 dereceyi bulan hava sıcaklığı, araçların camlarını buzla kapladı. Vatandaşlar, işe giderken camları temizlemek zorunda kaldı.

22.10.2024 09:54
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Kars'ta termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesiyle araçların camları dondu.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

"Gece eksi 9'u gördü"

Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, "Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz" dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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