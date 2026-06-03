Kars\'ta Eğitim Sergisi Açıldı

Kars'ta hükümlü ve tutukluların eğitim, meslek edindirme ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların tanıtıldığı "Kars T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumları T/H Eğitim Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Bedesten Bölgesi'nde Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kars Valisi Ziya Polat, Başsavcı Mehmet Çepni, Baro Başkanı Avukat Necat Yağcı, adli ve idari kurum temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, "Malumunuz olduğu üzere 20'inci yüzyılın 2'nci yarısından itibaren infaz rejiminde değişik bir anlayışa girmeye başladı. İnfaz rejimi eylemi cezalandırmaktan ziyade tutuklu ve hükümlüleri eğitme, hayata kazandırma ve ıslah etme amacını benimsedi. Bizde bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Ceza İnfaz Müdürlüğümüz atölyesinde hükümlülerin hem mesleki eğitimlerinde, hem de ıslah çalışmaları kapsamında ve meslek edinme kapsamında meydana getirmiş oldukları fikir ve sanat eserlerini Kars halkıyla buluşturmak istedik. Bu amaçla bu sergiyi açtık. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Polat, Başsavcı Mehmet Çepni ve beraberindeki heyet, hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan el sanatları ürünleri, ahşap işlemeciliği çalışmaları, resimler, dekoratif ürünler ve çeşitli mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında üretilen eserleri inceledi. Sergide yer alan ürünler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Ceza infaz kurumlarında sürdürülen kurslar ve eğitim faaliyetleri sayesinde hükümlü ve tutukluların hem meslek sahibi olmalarının hem de üretime katkı sunmalarının hedeflendiği belirtilirken, bu çalışmaların bireylerin topluma yeniden uyum sağlamalarına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Topluma kazandırma çalışmalarının somut örneklerinin sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerin stantları gezmesi ve ürünler hakkında bilgi almasının ardından sona erdi. Serginin gün boyu ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi. - KARS