Kars\'ta Elektrik Hattı Bakım Çalışmaları

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Kars'ta elektrik dağıtım hatlarının daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

ARAS Elektrik tarafından yapılan bakım ve onarım faaliyetlerinin elektrik kesintilerini minimum seviyeye indiriyor ve bölge halkına daha kaliteli hizmet sunuluyor.

Paşaçayırı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda elektrik hatlarının yenilenmesi yapılırken, ekipler kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak bölgeye enerji verdi.

ARAS elektrik tarafından il genelinde bu tür bakım onaram çalışmalarının süreceği öğrenildi. - KARS