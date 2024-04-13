Kars\'ta Güzel Havayı Fırsat Bilerek Piknik Alanlarına Akın

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Kars'ta güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti.

Kars'ta güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu. Sevdikleriyle birlikte Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, mangal yaparak temiz havanın, doğanın tadını çıkardılar. Çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Millet Bahçesi'nde vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmediler.

Sıcak ve güneşli havayı uzun zamandan beri beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Daha düne kadar hava soğuk ve yağışlıydı. Bugün hava çok güzel ve güneşli, kıştan yeni çıktık. Ailemle birlikte pikniğe geldik. Burada zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız oyun oynuyor. Bizde sıcak havanın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Çocuklarıyla birlikte Millet Bahçesi'ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Piknik alanına geldik, İstanbul'dan çocuklarım geldi. Aldık semaverimizi, mangalımızı temiz havaya geldik. Çayımızı içtik, etlerimizi yedik. Çocuklarla beraber günü gün ediyoruz. Hep beraber geldik buraya, akşama kadar eğlenip evlerimize döneceğiz" diye konuştular.

Öte yandan güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Karslılar, başta Millet Bahçesi olmak üzere, Bedesten Bölgesi, Dereiçi Piknik Alanı ağaçlık alanlara akın etti. Vatandaşlar sevdikleriyle birlikte doyasıya bir geçiriyor. - KARS