Kars\'ta Kadınlara Süt Hijyeni Eğitimi

Kars'ta kadın üreticilere yönelik düzenlenen 'Süt Sağımı Hijyeni Eğitimi' tamamlandı

Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kadınlara yönelik düzenlenen 'Süt Sağımı Hijyeni Eğitimi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Süt Sağımı Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi" sertifika töreni Ölçülü köyünde yapılan son eğitimle tamamlanırken, eğitime katılan kadınlara sertifikaları Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar tarafından verildi.

Eğitim sürecinde kadınlara, Hijyenik ve sağlıklı süt üretiminin temel kuralları, Sağım öncesi ve sonrası hijyen uygulamaları, Sağım ekipmanlarının temizlik ve bakımı, Kişisel hijyenin önemi ve Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi.

Düzenlenen eğitimle birlikte, kadın üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, süt kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığının korunması hedeflendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS