Üye Girişi
Kars'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Kars'ta karla mücadele sürüyor

31.01.2022 13:49
Kars'ta karla mücadele sürüyor

Kars'ta kar yağışının ardından belediyenin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta kar yağışının ardından belediyenin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalara karayolları ve diğer kamu kuruluşları da destek veriyor. Ekipler, yürütülen çalışmalara vatandaşlardan destek vermesi bekliyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar ve buz çalışması yaparken, yürütülen çalışmalarla temizlenen karlar kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor.

Kentte birçok bölgede aynı anda karla mücadele çalışması yapılırken, yetkililer özellikle araçlarını çalışma yapılan caddelere park ederek giden vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını bekliyor. Park edilen araçlar, caddelerin tam anlamıyla temizlenmesine engel oluyor.

Belediye Başkanlığı'nca, Haydar Aliyev Caddesi'nde, Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi, Atatürk Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak ve Aydınlıkevler Mahallesi Celal Aras Caddesi'nde kar küreme ve temizleme çalışmalarımız devam ediyor. - KARS

Kars'ta karla mücadele sürüyor
Kars'ta karla mücadele sürüyor
Kars'ta karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500

Belediye Başkanlığı, Kamu, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:56:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement