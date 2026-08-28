Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı

Kars\'ta Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın geleneksel ata tohumu Kavılca buğdayında hasat sezonu başladı. Zorlu iklim koşullarına dayanıklı buğday, üreticilerin emeğiyle tarlalardan kaldırılıyor ve yöresel ürün kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Kars'ın geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Kavılca Buğdayı'nda hasat sezonu başladı. Bölgenin zorlu iklim şartlarına uyumuyla dikkat çeken ata tohumu Kavılca, üreticilerin aylar süren emeğinin ardından biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılıyor.

Kars'ta özellikle yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen Kavılca Buğdayı, geçmişten günümüze aktarılan önemli tarımsal değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Yöreye özgü iklim şartlarına dayanıklılığıyla bilinen ürün, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Kavılca ekili alanlarda hareketlilik yaşanırken, üreticiler ürünlerini kayıpsız bir şekilde kaldırabilmek için yoğun mesai harcıyor. Tarlalarda gerçekleştirilen çalışmaların ardından elde edilen Kavılca, işlenmek üzere üretim sürecinin bir sonraki aşamasına gönderiliyor.

"Kavılca, Kars'ın tarım kültürünün önemli parçası"

Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kavılca Buğdayı, yalnızca ekonomik bir tarım ürünü olarak değil, Kars'ın geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kavılca üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenirken, üretim alanlarının genişletilmesiyle bölgedeki çiftçilerin alternatif ve değerli bir üründen daha fazla gelir elde etmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

Kavılca'nın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda ise üreticilerin emeği büyük önem taşıyor. Hasat edilen buğday, yöresel ürünlerin hazırlanmasında ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılarak Kars mutfağının geleneksel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

"Ata tohumu gelecek kuşaklara aktarılıyor"

Kars'ta Kavılca üretiminin devam ettirilmesiyle birlikte bölgenin tarımsal genetik mirasının korunması da hedefleniyor. Üreticilerin yıllardır muhafaza ettiği tohumların yeniden toprakla buluşturulması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Hasat sezonuyla birlikte Kars'ın tarlalarında yeniden hayat bulan Kavılca Buğdayı, üreticilerin alın teriyle buluşarak hem kentin tarımsal ekonomisine hem de yöresel ürün kültürüne katkı sunuyor.

Kars'ta yürütülen çalışmalarla birlikte Kavılca'nın üretiminin artırılması, daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kentin tarımsal değerleri arasında hak ettiği yerini koruması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınları almak üzereydi Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü Gören hamile sanıyordu: Karnından çıkan şey doktorları dehşete düşürdü
11 yıllık sabır meyvesini verdi Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar 11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Dünyayı karıştırmıştı Yargılanmaya başlayacak Dünyayı karıştırmıştı! Yargılanmaya başlayacak
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Suriye’de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:15
İşte UEFA ülke puanında son durum Türkiye 4 takımla devam ediyor
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
09:05
Galatasaray’dan şaşırtan hamle Leao olmayınca eski yıldızına döndü
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü
08:49
Fatih Tekke’nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
08:41
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 469’a yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi
08:37
Salah transferi Trabzonspor’u karıştırdı Fatih Tekke istifasını verdi
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
07:09
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 09:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement