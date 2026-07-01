Kars'ta Kırsal Ulaşımda Yenilik - Son Dakika
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Kars'ta Kırsal Ulaşımda Yenilik

Kars\'ta Kırsal Ulaşımda Yenilik
01.07.2026 09:59
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Kars, Denizgölü ve Tunçkaya köylerinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla kırsal yaşam kalitesini artırıyor.

Kars İl Özel İdaresi, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü ve Tunçkaya köylerinde köy içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köylerin modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Denizgölü ve Tunçkaya köylerinde iş makineleriyle saha çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlanacak proje ile özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köy içi yollar daha düzenli, estetik ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşacak. Kilit parke uygulamasının hem ulaşım konforunu artıracağı hem de köylerin çehresini değiştireceği belirtildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve köylerin altyapı standartlarını geliştirmek amacıyla hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Üreten, geliştiren ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren anlayışla kırsal bölgelerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kars İl Özel İdaresi'nin kent merkezi kadar kırsal bölgelerde de ulaşım ve altyapı yatırımlarına öncelik verdiği, köylerde yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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