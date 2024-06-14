Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 Gün Kala Vatandaşlar Bıçakçılara Akın Etti

Yerel

Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlarını sorunsuz kesmek isteyen vatandaşlar, bıçaklarını bilevletiyor.

Kasaplar Hali Bölgesi'nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta, satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Kars'ta yıllardır bıçak bilediğini ifade eden Suat Kılıç, "Kurban Bayramı çok yoğun bir şekilde geçiyor. Son 2 gün kaldı. Biraz daha yoğun oluyoruz. Son gün daha da yoğun olacağız. Allah şükür insanlar geliyor, don gün daha yoğun olacağız. Kars halkının Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar bıçaklarını 20 ile 50 lira arasında bilevletirken, balta ve satırlar ise 80 liraya bileniyor. - KARS