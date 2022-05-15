Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu

15.05.2022 12:15
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu

Kars'ta muhtar mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi.

Kars'ta muhtar mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada birlik, beraberlik mesajları verildi.

Kars Merkez Ortakapı Mahallesi Muhtarı Mürteza Barış Kırtay, Polisevi'nde düzenlendiği kahvaltıda mahalledeki kadınlarla buluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, kadınlar mahalle sakinleri olarak hem birlikte kahvaltı yaptı, hem de sohbet ederek hasret giderdi.

Muhtar Mürteza Barış Kırtay, "Kadınlar, bizim başımızın tacıdır. Dünyada ki en değerli insan; annelerimizdir, yani kadınlarımızdır. Annelerimizin kıymetini, kadınlarımızın değerini bilmeliyiz. Bu gün burada kahvaltıda bir araya geldik. Kahvaltımıza iştirak eden mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtar Mürteza Barış Kırtay, bir süre kadınlarla sohbet etti. Komşuluk ilişkilerinin pekiştirildiği kahvaltıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ortakapı Mahallesi muhtarlığınca düzenlenen kahvaltı yoğun ilgi gördü. Muhtar Kırtay, kahvaltıya katılan kadınlara teşekkür etti. - KARS

Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu

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Kars Merkez, Muhtar, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu - Son Dakika


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