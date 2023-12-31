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Kars'ta 'Odam Kütüphanem' Projesiyle ders çalışma masası olmayan öğrencimiz kalmayacak - Son Dakika
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Kars'ta 'Odam Kütüphanem' Projesiyle ders çalışma masası olmayan öğrencimiz kalmayacak

Kars Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Odam Kütüphanem' Projesi ile öğrenciler kendi ders çalışma masalarına kavuşuyor. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülen projede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 550 öğrenciye ders çalışma masaları evlerine kurulumu yapılarak teslim edildi. Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin sosyal yardım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kars\'ta \'Odam Kütüphanem\' Projesiyle ders çalışma masası olmayan öğrencimiz kalmayacak
31.12.2023 - 11:52,
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Kars'ta "Odam Kütüphanem" Projesiyle ders çalışma masası olmayan öğrencimiz kalmayacak.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın "Sevdamız Eğitim" talimatları doğrultusunda öğrencilerin evlerinde kendi masalarında rahatça ders çalışmaları adına hayata geçirdiği "Odam Kütüphanem" Projesi çerçevesinde öğrenciler kendi ders çalışma masalarına kavuşuyor.

Belediye ve üniversite iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta belirlenen 550 öğrenciye ders çalışma masaları ekipler tarafından evlerinde kurulumu yapılarak teslim edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat proje hakkında yaptığı açıklamada; "Devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek öğrencilerimiz için bundan sonrada ihtiyaç ve taleplerine yönelik sosyal yardım çalışmaların devam edecektir" dedi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın "Sevdamız Eğitim" projesi doğrultusunda ihtiyaç sahibi aile ve öğrenciler için yardımların aralıksız devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İHA
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Kars, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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