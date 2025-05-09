Kars\'ta Özel Eğitim Merkezlerine Ziyaret

Kars'ta, Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar yürüten Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren eğitim ve öğretim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenci ve öğretmenler ile buluştu.

Kars Valiliği himayelerinde özel bireylere yönelik hizmet veren 75.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu, Dede Korkut Özel Eğitim Meslek Okulu, Kızılay Özel Eğitim Anaokulu ile Özel Akademi, Ay Çare, Deniz ve Umut Bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezilerine düzenlenen ziyarette Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri uzman personel eşliğinde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Öğrenciler gönüllerince eğlenirken, öğretmenler ise talep ve isteklerini Açık Kapı Şube Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşma fırsatı buldu.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KARS