Kars Demokratik Kurumlar Platformu: Kobani ve Rojava'daki Ablukalar Kaldırılsın

02.02.2026 15:33  Güncelleme: 16:43
DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemde, Rojava'daki saldırılara karşı dayanışma mesajları verildi. Rojava halkının zor durumuna dikkat çekilerek, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın sivil ulaşıma açılması talep edildi.

Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) - DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Kars Demokratik Kurumlar Platformu, " Rojava'ya yönelik saldırıları" protesto etti.

Vali Rahmi Doğan Parkı'nda "1 Şubat Rojava ile Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenlenen eylemde "Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir; Teslim alınamaz" pankartı açıldı.

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Ramazan Erkmen, burada yaptığı açıklamada, "Rojava'da Kürtlerin yaklaşık 1 aydır IŞİD çetelerinin saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

Kobani'de yaklaşık 20 gündür suların, elektriğin ve internetin kesik olduğunu belirten Erkmen, "Orada kadın demeden, çocuk demeden insanlar soykırıma maruz kalıyor. Düşünün ki bir yerde çocuklar soğuktan ve açlıktan ölüyor. Bu konuda dünya kamuoyunu, bütün vicdan sahibi insanları ve herkesi bu zulme karşı olmaya davet ediyoruz. Dün 1 Şubat Dünya Kobani Günü olması nedeniyle bizler Rojava'da yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

"Mürşitpınar Sınır Kapısı sivil ulaşıma açılsın"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da Rojava'ya ablukanın kaldırılmasını ve Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bir an önce sivil ulaşıma açılmasını istedi. Hun, şunları kaydetti:

"6 Şubat'tan bu yana dünyada, Rojava ve Kobani'de, metropollerde, Avrupa'da nerede bir Kürt yaşıyorsa, nerede bir Kürt dostu yaşıyorsa bugün ayaktadır, sokaktadır. Onların direnişini selamlıyoruz. 6 Ocak'tan beri Önce Eşrefiye'de, Şeyh Maksud'da ve Halep'te başlayan çete saldırıları, Kürt halkına yönelik soykırım saldırıları, bugün Rojava sınırına dayanmıştır. Rojava halkı abluka altındadır. ve 3 gün önce de bir anlaşma yapıldı. Umarız ve bekliyoruz ki taraflar, özellikle HTŞ tarafı bu anlaşma metinlerine uyar. Buradaki ablukanın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz."

"Kürt halkının Orta Doğu'daki bütün bölgelerde kendi kimliğiyle, kültürüyle, diliyle ve bütün halklarla eşit bir şekilde yaşamayı istediğini" ifade eden Hun, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'teki barış ve demokratik toplum çağrısının arkasında olduklarını bildirdi.

Hun, şöyle devam etti:

"Bizler şu anda bu açıklamayı yaparken Rojava ve Kobani abluka altındadır. Rojava'da elektrikler yok. Rojava'da sular kesilmiş. Rojava'da insanlar, çocuklar gıdaya erişemiyor. Soğuk havada çocuklar soğuktan ölüyor. Bizler de bu ablukanın bir an önce kaldırılmasını, özellikle Mürşit Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bir an önce açılmasını istiyoruz. Türkiye'de 25 milyon Kürt yaşıyor. Buradaki belediyeler ve Kürt halkı ve dostları bir yardım kampanyası düzenlenmiş ve şu anda yüzlerce TIR Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bir an önce sivil ulaşıma açılmasını ve yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Talebimiz nettir. 25 milyon Kürt'ün kardeşi Rojava'da aç susuz yaşamaktadır. Bu kabul edilemez. Müşritpınar Sınır kapısı bir an önce açılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Rojava, Kobani, Yerel, Kars, Son Dakika

