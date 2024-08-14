Kars\'ta semalar yamaç paraşütüyle renklendi

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Kars semaları yamaç paraşütüyle renklendi. Paraşütçüler, Türk bayraklarıyla gökyüzünde Ani'nin Fethi'nin 960'ıncı yıl dönümünü kutladı.

Kars'ta Ani'nin Fethi'nin 960'ıncı yıl dönümü kutlandı. Merkez Azat köyü Üçler Tepesi'nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Vali Ziya Polat, katılımcılarla birlikte halay çekti. Paraşütçülerin gösterileri ise nefesleri kesti.

Kars'ta ilk kez yamaç paraşütüyle uçulduğuna dikkat çeken Vali Ziya Polat, "Anadolu'daki ilk Türk toprağımız Ani'nin Fethi'nin 960'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Bu topraklarda Türk ayak izlerini bizlere yaşatan Sultan Alparslan Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Polat, "Tabii Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklar, bu sene Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturarak için kapsamlı bir program yapalım diye düşünmüştük. Bugün itibariyle başladı. Bugün Kars'ta ilk defa yamaç paraşütü etkinliği yapıldı" diye konuştu.

Öte yandan Kars Valiliği tarafından Ani'nin Selçuklu Türkleri tarafından fethinin 960. yılı kutlama programı kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinliğe Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KARS