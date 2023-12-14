Kars\'ta Sezonun İlk Gravyer Peynirleri Satışa Sunuldu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sezonun ilk gravyer peynirleri tezgahlardaki yerini aldı.
Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip olan Kars'ta gravyer yaklaşık 4 aylık bir süreçte hazırlanıyor.
Sarıkamış'ta hizmet veren peynir satıcısı Furkan Turut, sezonun ilk gravyer peynirini kestiğini dile getirdi.
Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri sipariş üzerine Türkiye'nin her noktasına ulaştırılıyor. - KARS
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