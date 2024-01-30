Kars\'ta Tehlikeli Buz Sarkıtları Temizleniyor

Kars'ta soğuk havadan dolayı çatılarda oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları temizleniyor.

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde özellikle ana arterlerde yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor

İtfaiye aracının merdiveni ile çatılara çıkan itfaiye erleri çevre güvenliğini aldığı binalarının buzlarını kırarak aşağıya döküyor.

İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmaları destekleyen vatandaşlar, "Çatılarda buz sarkıtları var. Kaldırımda yürürken korkuyorduk. İtfaiye ekipleri buzları temizliyor. Bizlerde işyerlerimizin önünü temizleyerek belediye ekiplerine destek veriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

Öte yandan başta Faikbey Caddesi olmak üzere kentteki tün caddelerde çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - KARS