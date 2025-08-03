Kars'ta tilkiyle kedilerin oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars merkez Bulanık köyünde akşam saatlerinde evinde oturan vatandaş, bir tilki ile 2 kedinin birbirlerine zarar vermeden oynadığını görünce o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu görüntüler, vatandaşları gülümsetti. Tilki ve kedinin sevimli oyunu, izleyenlere "doğada dostluk her zaman mümkün" dedirtti. - KARS
Son Dakika › Yerel › Kars'ta Tilki ve Kedilerin Dostluğu - Son Dakika
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