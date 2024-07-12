Kars\'ta Toplum Ruh Sağlığı İş-Uğraş ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Yerel

Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı "İş-Uğraş ve El Sanatları" dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince düzenlenen serginin açılışını Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve davetliler birlikte yaptı.

Açılışı yapılan sergide; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar ve ailelerinin Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan eğitmenler eşliğinde yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Psikiyatri Uzmanı Uzman Dr. İbrahim Yağcı, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin sergisi burada bulunmakta. Bizim Psikiyatrik açıdan kronik dediğimiz hastaların rehabilitasyon sürecine destek vermekteyiz. İşleyişimiz diğer kurumlara göre biraz daha farklı, hastalara hem kendi bünyemizde getirip orada birtakım işlevselliği artırıcı etkinlikler yapmaktayız. Ayrıca evlerine gidip evlerini ziyaret edip, il merkezi yada ilçe merkezi gidebileceğimiz her yere araçlarla görevlilerle gidip kendi yerlerindeki olanaklarını değerlendiriyoruz. Buradaki temel amaç toplumdan bizim kronik dediğimiz hastaları kopartmamak. Sosyal işlevselliklerini arttırmak ve etkinliklerini arttırmak. Bunun içinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerden bir tanesi de sergimiz, bu sergide bir yıl içinde bizim Halk Eğitimle birlikte çalıştığımız el işi öğretmenimizle birlikte hastalarımızın birlikte yaptığı bir takım ürünleri burada sergiledik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Vali Ziya Polat, hem sergiyi gezdi, hem de sergi hakkında bilgi aldı. Sergi gün boyu açık kalacak. - KARS