Kars'ta TÜFİS saha çalışmaları aralıksız sürüyor, ürün fiyatları yerinde derleniyor - Son Dakika
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Kars'ta TÜFİS saha çalışmaları aralıksız sürüyor, ürün fiyatları yerinde derleniyor

Kars\'ta TÜFİS saha çalışmaları aralıksız sürüyor, ürün fiyatları yerinde derleniyor
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Kars'ta tarımsal ürün fiyatlarını düzenli ve standart biçimde izlemek için yürütülen TÜFİS çalışmaları sahada devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde derlenen güncel fiyat verileri sisteme kaydedilerek piyasa hareketleri yakından takip ediliyor.

Kars'ta tarımsal ürün fiyatlarının düzenli, güvenilir ve standart bir yöntemle izlenmesi amacıyla yürütülen Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları sahada aralıksız devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında tarımsal ürünlere ilişkin güncel fiyat verileri yerinde derleniyor. Sahadan elde edilen veriler, ilgili sistem üzerinden kayıt altına alınarak tarımsal piyasaların güncel durumu yakından takip ediliyor.

"Fiyatlar sahadan takip ediliyor"

TÜFİS kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarına ilişkin güncel ve güvenilir verilerin oluşturulması hedefleniyor. Teknik ekipler tarafından sahadan toplanan veriler, belirli bir standart doğrultusunda sisteme aktarılıyor.

Bu sayede tarımsal ürünlerde fiyat hareketlerinin daha yakından izlenmesi, piyasalardaki değişimlerin zamanında değerlendirilmesi ve karar alma süreçlerinde güncel verilerden yararlanılması amaçlanıyor.

"Güvenilir veri tarım politikalarına katkı sağlayacak"

Tarımsal üretimde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ürün fiyatlarındaki değişimlerin düzenli şekilde takip edilmesi, sektörün mevcut durumunun ortaya konulması açısından önem taşıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla elde edilen veriler, tarımsal piyasaların izlenmesine katkı sunarken, güvenilir ve güncel verilerin oluşturulmasını da sağlıyor.

TÜFİS çalışmalarıyla doğru veri, etkin takip ve güçlü tarım politikaları hedeflenirken, Kars'ta tarımsal piyasaların güncel durumu sahadan takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta TÜFİS saha çalışmaları aralıksız sürüyor, ürün fiyatları yerinde derleniyor - Son Dakika

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