Kars\'ta yanarak kül olan Kütük Ev\'in yerine yeni tesis yapılıyor

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Kars'ta çıkan yangında tamamen yanarak kül olan Kütük Ev'in yerine Çıldır Gölü kenarında yeni tesis yapılıyor.

Arpaçay Çanaksu Mevkiinde Çıldır Gölü kenarına yapılacak olan ve proje çalışmaları devam eden yeni turistik tesisin yapılacağı bölgede Vali Ziya Polat, bir takım incelemelerde bulundu.

Polat, proje süreci, tesisin yapılacağı yerin tespiti ve diğer fizibilite çalışmaları ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, daha sonra muhteşem doğasıyla Kars'ın turizm cazibe merkezlerinden olan Çıldır Gölü'nde incelemelerde bulunarak, gölde yaz aylarında da vatandaşların ve öğrencilerin yararlanacağı su sporları aktiviteleri yapılabilmesinin sağlanması amacıyla Kars Valiliği Yelken Kulübü'nün aktif hale getirilmesi ve gerekli teknik ve altyapı çalışmalarının yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın incelemelerine Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş ve diğer yetkililer eşlik etti. - KARS