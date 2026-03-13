Kars'ta Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor - Son Dakika
Kars'ta Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

13.03.2026 09:48
TÜİK verilerine göre Kars'ta 65 yaş ve üzeri nüfus oranı kadınlarda daha yüksek, yaşlı nüfus artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta 2025 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranı dikkat çekti. Açıklanan istatistiklere göre yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 9,2, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak kaydedildi. Böylece Kars'ta yaşlı kadın nüfusunun oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu görüldü.

"Kadınlar daha uzun yaşıyor"

Veriler, Kars'ta kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşam süresine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle yaşlı nüfus içinde kadınların oranı daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Uzmanlar, kadınların ortalama yaşam süresinin daha uzun olmasının yanı sıra yaşam şartları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin de bu farkta etkili olduğunu belirtiyor.

"Kars'ta yaşlı nüfus dikkat çekiyor"

Son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da yaşlı nüfus oranında artış gözleniyor. Daha önceki verilere göre il genelinde 65 yaş ve üzeri yaklaşık 26 binin üzerinde kişi bulunuyor ve yaşlı nüfusun önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyor.

Kars'ın toplam nüfusu 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 268 bin 991 kişi olarak açıklanırken, bunun 138 bin 282'si erkek, 130 bin 709'u ise kadın nüfustan oluşuyor.

Demografik değişimlere dikkat çeken uzmanlar, yaşlı nüfusun artmasının sağlık hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları ve yaşlı bakım hizmetleri açısından yeni planlamalar gerektirdiğini ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranının daha da artması beklenirken, özellikle yerel yönetimlerin yaşlı dostu politikalar geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. - KARS

