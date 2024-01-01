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Kars'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Altınla Karşılandı - Son Dakika
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Kars'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Altınla Karşılandı

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek, 2 kız olmak üzere toplam 5 bebek dünyaya geldi. Vali Ziya Polat, hastaneyi ziyaret ederek bebeklere altın hediye etti ve ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars\'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Altınla Karşılandı
01.01.2024 - 01:38,
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Kars'ta yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 bebek dünyaya gözlerini açtı. Vali Ziya Polat, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 5 bebek dünyaya geldi. Vali Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi ziyaret ederek, hastanede bulunan hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, daha sonra doğum ünitesine gelerek, yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle görüştü. Ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve çeşitli hediyeler veren Vali Polat, bebeklere de altın taktı. Vali Polat, daha sonra hastaneden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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