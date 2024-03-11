Kars\'ta Zimem Defteri uygulaması ile bakkalların borçları ödendi

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Kars Valiliği koordinasyonunda, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile mahallelerdeki bakkalların veresiye defteri satın alınarak borçlar ödendi.

Kars Valiliği tarafından hem Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında başta dar gelirli vatandaşların yer aldığı mahallelerdeki bakkallar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret edilen bakkallarda vatandaşların borçları hesaplanarak borç defteri tutanakla alındı, hayırseverlere verildi. Hayırsever ise bakkala defterde yazan alacağı kadar ödeme yaparak vatandaşların borçlarını kapatmış oldu. Ödeme yapılan bakkalların camlarına ise Kars Valiliği tarafından hazırlanan ve üzerinde "Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar, Valiliğimiz aracılığı ile hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazılı afiş asıldı. - KARS