Kars'ta zincir marketlerde denetim yapıldı.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Kars'ta faaliyet yürütmekte olan zincir marketlere yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu.

Denetim ekiplerinin zincir marketlerde denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde olumsuz durumla karşılaşılması durumunda ise cezai işlem uygulanıyor. - KARS