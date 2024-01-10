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Kars'ta Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı

Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars'ta faaliyet yürüten zincir marketleri denetledi. Denetimlerde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu. Denetimlerin devam edeceği ve olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kars\'ta Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı
10.01.2024 - 11:22,
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Kars'ta zincir marketlerde denetim yapıldı.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Kars'ta faaliyet yürütmekte olan zincir marketlere yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu.

Denetim ekiplerinin zincir marketlerde denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, yapılan denetimlerde olumsuz durumla karşılaşılması durumunda ise cezai işlem uygulanıyor. - KARS

Kaynak: İHA
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